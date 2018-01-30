В Україні за порядком на вулицях слідкуватимуть «Національні дружини». ВІДЕО

У Києві відбулась церемонія складання присяги членів організації «Національні дружини», які були створені ще рік тому. Члени цієї організації кажуть: це добровільне об’єднання з підтримання порядку на вулицях, протидії алко- та наркопритонам і взагалі для допомоги там, де державні органи або не можуть, або не хочуть допомагати українській громаді…