В Україні за порядком на вулицях слідкуватимуть «Національні дружини». ВІДЕО

В Україні за порядком на вулицях слідкуватимуть «Національні дружини». ВІДЕО

20:20 30.01.2018

У Києві відбулась церемонія складання присяги членів організації «Національні дружини», які були створені ще рік тому. Члени цієї організації кажуть: це добровільне об’єднання з підтримання порядку на вулицях, протидії алко- та наркопритонам і взагалі для допомоги там, де державні органи або не можуть, або не хочуть допомагати українській громаді…

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