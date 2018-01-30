Екс-гравець «Динамо» Шовковський дивом уникнув ДТП на засніженій трасі. ВІДЕО

Хоч завершив футбольну кар’єру, але відмінна реакція нікуди не поділася! Легендарний голкіпер Олександр Шовковський на засніженій трасі продемонстрував відмінну реакцію. Вночі дорогою додому він пішов на обгін, проте, потім різко загальмував, як тільки у світлі фар побачив кабанів. «Усі кабанчики залишились живі і здорові». Написав Шовковський в «Інстаграм».

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