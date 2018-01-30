У Львові стрілок ховався у шафі від поліцейських. ВІДЕО
У Львові стрілок ховався у шафі від поліцейських. ВІДЕО
Все почалося з того, що патрульних викликала жителька будинку, що по вулиці Кобилянська. Її сусід геть з’їхав з глузду – прямісінько у під’їзді влаштував стрілянину, а потім забіг до своєї квартири…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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