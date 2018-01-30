В МВС взяли на контроль катування у поліцейський відділках. ВІДЕО

В Україні впродовж 2017-го року від насильства поліції постраждали 641 тисяча українців і ще 96 тисяч стали жертвами катувань. Вражаючі результати дало дослідження, проведене Харківським інститутом соціальних досліджень спільно з Харківською правозахисною групою. Арсен Аваков на засіданні колегії МВС України заявив – відтепер не лише кількість розкритих злочинів матиме значення, а й те як поліцейські їх розслідують.