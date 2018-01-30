У Харкові митника-хабарника аеропорту затримали у вбиральні. ВІДЕО
У Харкові митника-хабарника аеропорту затримали у вбиральні. ВІДЕО
Широка українська душа, куди б ми не йшли чи не їхали – завжди беремо із собою гостинчик. Для дітей різні ласощі, а от дорослим можна щось і міцніше. Та одна справа сходити із цим добром через вулицю до куми в гості, а інша, приміром, летіти літаком. Тут весь ваш багаж перевернуть з ніг на голову. Можуть прискіпатися і до подаруночків, особливо до підакцизних товарів. І тоді прощай файний презент. Але працівники митниці аеропорту у Харкові вирішили виправити ситуацію. Так би мовити, щоб і вашим, і нашим було. За окрему плату вони погоджувались приховати від служб іноземних держав наявність у багажі людини того чи іншого товару.
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