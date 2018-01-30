Неприпустима дискримінація – реакція правозахисників на ініціативу жителів Львова. ВІДЕО
Неприпустима дискримінація – реакція правозахисників на ініціативу жителів Львова. ВІДЕО
Нова ініціатива львів’ян сколихнула всю правозахисну спільноту. Жителі міста обурені великою кількістю крадіжок, тож вирішили боротися із проблемою самотужки. Містяни вважають, що у більшості злочинів винні роми, тому взялися створити власну ініціативу, яка носить назву «Ловці». Головне завдання спільноти – перешкоджати ромам, які нібито постійно грабують там людей.
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