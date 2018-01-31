Поліцейські затримали росіянина, який захоплював Слов’янськ. ВІДЕО
Поліцейські затримали росіянина, який захоплював Слов’янськ. ВІДЕО
Поліцейські Донеччини затримали росіянина, який тривалий час був в рядах незаконного збройного формування. За словами правоохоронців, у 2014 році чоловік брав участь в окупації Слов’янська.
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