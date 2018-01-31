У Києві вантажівка врізалась у перешкоду, водія діставали рятувальники. ВІДЕО
У Києві вантажівка врізалась у перешкоду, водія діставали рятувальники. ВІДЕО
На Старообухівській трасі у Києві сталася серйозна ДТП за участі вантажного автомобіля ISUZU. В результаті аварії водій був затиснутий між сидінням та панеллю приладів автомобіля.
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