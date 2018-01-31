На Запоріжжі поліцейський роздягнувся до чобіт, аби зігріти змерзлу жінку. ВІДЕО
На Запоріжжі поліцейський роздягнувся до чобіт, аби зігріти змерзлу жінку. ВІДЕО
Неймовірна історія трапилася на Запоріжжі. У родині мешканців села Федорівка пізно ввечері зникла 12-річна дочка – дівчина з інвалідністю. Поки батько дзвонив у поліцію, мати самотужки побігла шукати свою зниклу дитину. «Куди» пішла особлива донька і «де» вона зараз?! Матір тільки здогадувалася. Суто інтуїтивно жінка побігла у бік сусіднього села. У полі, неподалік села, доню знайшла. Втім, тоді, зрозуміла, що трапилася ще одна біда. Вона втратила орієнтир і загубилася. Мама та донька на засніженому полі - у мінусову температуру - залишились самі. Жінка без вагань роздягнулася і всі речі віддала дитині. Боса та роздягнена з нею йшла полем. Тим часом, поліцейські, з якими мама була на зв’язку, вирушили на їхні пошуки. Першим родину побачив слідчий Запорізького відділення поліції. Правоохоронець побачивши босу і без верхнього вбрання жінку, зняв куртку, взуття і віддав матері, яка неймовірно тремтіла від холоду. Жінку з дитиною повернули додому. Нині їхньому життю нічого не загрожує.
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