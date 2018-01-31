У Києві суттєво активізувались викрадачі мобільних гаджетів. ВІДЕО
У Києві суттєво активізувались викрадачі мобільних гаджетів. ВІДЕО
Аліна безпечно дістала телефон зі своєї кишені, аби написати смс. Дівчина і подумати не могла, що вже за кілька секунд мобільний щезне з її рук. Чоловік у темній куртці та капюшоні схопив річ та кинувся навтьоки. Аліна – слідом за ним. Поліцейські розповідають, такі злодії працюють у парі. Один краде, а вже за мить скидає іншому крадену річ.
|
31.01.2018 | 08:00
|
31.01.2018 | 07:00
|
31.01.2018 | 06:45
|
31.01.2018 | 06:30
|
31.01.2018 | 06:20
|
30.01.2018 | 23:15
|
30.01.2018 | 22:45
|
30.01.2018 | 22:15
|
30.01.2018 | 21:45
|
30.01.2018 | 21:15
|
30.01.2018 | 20:45
|
30.01.2018 | 20:20
|
30.01.2018 | 19:45
|
30.01.2018 | 14:00
|
30.01.2018 | 09:20
|
30.01.2018 | 07:20
-
- 1 з 943
- ››