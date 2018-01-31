У Києві суттєво активізувались викрадачі мобільних гаджетів. ВІДЕО

Аліна безпечно дістала телефон зі своєї кишені, аби написати смс. Дівчина і подумати не могла, що вже за кілька секунд мобільний щезне з її рук. Чоловік у темній куртці та капюшоні схопив річ та кинувся навтьоки. Аліна – слідом за ним. Поліцейські розповідають, такі злодії працюють у парі. Один краде, а вже за мить скидає іншому крадену річ.