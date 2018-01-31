Під час пожежі у Рівному проводилась евакуація і загинула людина. ВІДЕО

О 22:15 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку в місті Рівне по вулиці Соборна 257.

Пожежа виникла в квартирі на 5-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. На місце виклику негайно було направлено три чергових пожежно-рятувальних відділення та оперативно-координаційний центр обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На гасіння було подано два водяних стволи. Під час гасіння вогнеборцями було виявлене мертве тіло сина власниці помешкання 1968 року народження.

Одночасно з ліквідацією пожежі, рятувальники евакуювали 20 мешканців будинку з яких п’ятеро дітей. Пожежу було локалізовано о 22:28, а повністю ліквідовано о 23:12.

До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці техніки ДСНС та 10 чоловік особового складу рятувальників.

Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області