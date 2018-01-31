На Львівщині у психоневрологічному інтернаті знущаються над людьми. ВІДЕО

Правозахисники проінспектували один з психоневрологічних інтернатів на Львівщині і знайшли чимало порушень. Крім того, у цьому випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь, як на Хмельниччині у Замковій колонії знущались над людьми, та чому навіть попри виграну справу у Європейському суді з прав людини, в Україні не карають катів-правоохоронців.