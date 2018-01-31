На Львівщині у психоневрологічному інтернаті знущаються над людьми. ВІДЕО
На Львівщині у психоневрологічному інтернаті знущаються над людьми. ВІДЕО
Правозахисники проінспектували один з психоневрологічних інтернатів на Львівщині і знайшли чимало порушень. Крім того, у цьому випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь, як на Хмельниччині у Замковій колонії знущались над людьми, та чому навіть попри виграну справу у Європейському суді з прав людини, в Україні не карають катів-правоохоронців.
|
31.01.2018 | 14:08
|
31.01.2018 | 14:00
|
31.01.2018 | 08:00
|
31.01.2018 | 07:00
|
31.01.2018 | 06:45
|
31.01.2018 | 06:30
|
31.01.2018 | 06:20
|
30.01.2018 | 23:15
|
30.01.2018 | 22:45
|
30.01.2018 | 22:15
|
30.01.2018 | 21:45
|
30.01.2018 | 21:15
|
30.01.2018 | 20:45
|
30.01.2018 | 20:20
|
30.01.2018 | 19:45
|
30.01.2018 | 14:00
-
- 1 з 943
- ››