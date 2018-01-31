У Києві легковик від удару перевернувся на дах. ВІДЕО

Дивом, в аварії ніхто не постраждав, карета швидкої допомоги місце ДТП покидає без пацієнтів. Хоча двом учасникам автопригоди – водію та пасажиру КІА покинути машину допомагали свідки. Все це на власні очі бачила випадкова перехожа. Вона як раз поспішала у церкву. Розповідає, перед зіткненням бачила автівку, схожу на кран маніпулятор.