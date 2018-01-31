У Дніпрі чоловік посеред супермаркету розкремсав собі руки. ВІДЕО

У Дніпрі в магазині чоловік порізав собі вени. Приблизно третя година дня. На проспекті Богдана Хмельницького в одному з супермаркетів завжди повно покупців. За словами свідків, у середину зайшов чоловік нібито під мухою. І поводив себе вкрай дивно. Він почав ходити по залу та перекидати всі товари на вітринах. Охоронець зробив зауваження, однак чоловік розізлився і чомусь різанув собі руку.

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