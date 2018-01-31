У Вінниці, обороняючись, чоловік вбив одного з нападників. ВІДЕО

Троє чоловіків хотіли розправитись із вінницьким бізнесменом. Як він сам розповів поліцейським, зловмисники його жорстоко били, та в один момент чоловік дістався зброї і поцілив у кривдників. Вистрелив у одного з них, решта двоє втекли. За цим фактом у поліції Вінниці відкрили одразу два кримінальних провадження. Це замах на вбивство, вчинений групою осіб та умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Слідство триває. Але…. за вбивство одного зі своїх нападників підприємець може загриміти за грати на три роки.