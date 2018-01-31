На Дніпропетровщині «реабілітаційний центр» ув’язнював близько 40 людей. ВІДЕО

У Дніпропетровській області правоохоронці рятували пацієнтів псевдо реабілітаційного центру. У штаб-квартирі незаконно утримували алко- та наркозалежних. Близько 40 людей проживали у штаб-квартирі під охороною, ба навіть більше – пацієнти зізнались, лікували їх проти власної волі. Більше інформації – у сюжеті.