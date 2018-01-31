Незабаром запрацює українська Поліцейська академія. ВІДЕО

Незабаром запрацює українська Поліцейська академія. ВІДЕО

21:45 31.01.2018

Менше злочинів, більше поліцейських, окрема Академія для патрульних та статистика як мірило ефективності. У такому ключі Міністерство внутрішніх справ підбило підсумки своєї роботи за минулий рік. Більше у сюжеті.

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