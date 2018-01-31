На Рівненщині патрульні врятували собаку від смерті. ВІДЕО

У місті САрни Рівненської області інспектори патрульної поліції помітили посеред вулиці собаку. Тварину ймовірно збила автівка. Та ледь дихала. Поліцейські не проїхати повз, зупинили машину та допомогли бідолашному песику. Собака сам йти не міг. Тож патрульні відвезли його до ветеринарної клініки. Там тварину прооперували. А зараз собаку приютили небайдужі люди.

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