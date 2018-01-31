У виправній колонії на Хмельниччині засуджені оголосили про голодування. ВІДЕО
У виправній колонії на Хмельниччині засуджені оголосили про голодування. ВІДЕО
Замкова виправна колонія, або як її ще називають правозахисники – монастир страждань, знову з’явилася в інформаційному просторі. Десятки засуджених оголосили там про голодування. Зробили це не вперше. Вимоги прості – просять аби над ними не знущалися.
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