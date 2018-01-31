Суд над Януковичем знову перенесли. ВІДЕО
Суд над Януковичем знову перенесли. ВІДЕО
Суд над Віктором Януковичем знову перенесли. На цей раз – не явились адвокати екс-президента втікача! За словами судді, вони у відрядженні. Один з захисників – Віталі Сердюк – полетів спершу до Мінська, а потім до Москви, про що повідомив заздалегідь. Інший ніби захворів, але документів, які б це підтвердили не передавав.
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