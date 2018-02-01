У Сумах підліток вкрав мобільний жінки та побив жертву. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Сумах сталось зухвале пограбування. Пізно ввечері до квартири жінки, де вона живе з батьком-пенсіонером, прийшли незнайомі хлопці. І почали розповідати вигадану історію, мовляв, вони сусіди, і їх хвилює поганий запах з квартири. Однак як тільки жінка дістала телефон, аби подзвонити до поліції, один із «гостей» вихопив мобільний і дав дьору. Жінка намагалась самотужки наздогнати зловмисника. Та хлопець вдарив її в обличчя і втік.