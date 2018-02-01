Серйозна ДТП у Києві, один із водіїв хотів проскочити на червоне світло. ВІДЕО
Серйозна ДТП у Києві, один із водіїв хотів проскочити на червоне світло. ВІДЕО
У Києві сталася серйозна нічна ДТП – в потужному ударі зустрілись легковики «КІА» та «ДЕУ». В порушенні правил дорожнього руху підозрюють водія останнього.
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