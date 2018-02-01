Серйозна ДТП у Києві, один із водіїв хотів проскочити на червоне світло. ВІДЕО

Серйозна ДТП у Києві, один із водіїв хотів проскочити на червоне світло. ВІДЕО

06:45 01.02.2018

У Києві сталася серйозна нічна ДТП – в потужному ударі зустрілись легковики «КІА» та «ДЕУ». В порушенні правил дорожнього руху підозрюють водія останнього. 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Дніпрі поліція звільнила захоплених проти їх волі пацієнтів наркоцентру. ВІДЕО
У Дніпрі поліція звільнила захоплених проти їх волі пацієнтів наркоцентру. ВІДЕО
01.02.2018 | 08:22
У Сумах підліток вкрав мобільний жінки та побив жертву. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
01.02.2018 | 07:00
Серйозна ДТП у Києві, один із водіїв хотів проскочити на червоне світло. ВІДЕО
01.02.2018 | 06:45
У МОЗ не підтвердили випадок дифтерії у Луганській області. ВІДЕО
У МОЗ не підтвердили випадок дифтерії у Луганській області. ВІДЕО
01.02.2018 | 06:30
У поліції хочуть зупиняти усі автівки, аби перевіряти водіїв на стан сп’яніння. ВІДЕО
01.02.2018 | 06:15
Суд над Януковичем знову перенесли. ВІДЕО
Суд над Януковичем знову перенесли. ВІДЕО
31.01.2018 | 23:15
У виправній колонії на Хмельниччині засуджені оголосили про голодування. ВІДЕО
У виправній колонії на Хмельниччині засуджені оголосили про голодування. ВІДЕО
31.01.2018 | 22:45
На Рівненщині патрульні врятували собаку від смерті. ВІДЕО
На Рівненщині патрульні врятували собаку від смерті. ВІДЕО
31.01.2018 | 22:15
Незабаром запрацює українська Поліцейська академія. ВІДЕО
Незабаром запрацює українська Поліцейська академія. ВІДЕО
31.01.2018 | 21:45
На Дніпропетровщині «реабілітаційний центр» ув’язнював близько 40 людей. ВІДЕО
На Дніпропетровщині «реабілітаційний центр» ув’язнював близько 40 людей. ВІДЕО
31.01.2018 | 21:15
У Вінниці, обороняючись, чоловік вбив одного з нападників. ВІДЕО
У Вінниці, обороняючись, чоловік вбив одного з нападників. ВІДЕО
31.01.2018 | 20:45
У Дніпрі чоловік посеред супермаркету розкремсав собі руки. ВІДЕО
У Дніпрі чоловік посеред супермаркету розкремсав собі руки. ВІДЕО
31.01.2018 | 20:15
У Києві легковик від удару перевернувся на дах. ВІДЕО
У Києві легковик від удару перевернувся на дах. ВІДЕО
31.01.2018 | 19:45
На Львівщині у психоневрологічному інтернаті знущаються над людьми. ВІДЕО
На Львівщині у психоневрологічному інтернаті знущаються над людьми. ВІДЕО
31.01.2018 | 14:08
Під час пожежі у Рівному проводилась евакуація і загинула людина. ВІДЕО
Під час пожежі у Рівному проводилась евакуація і загинула людина. ВІДЕО
31.01.2018 | 14:00
На Житомирщині до лікарень та дитсадків надходили небезпечні м’ясопродукти. ВІДЕО
На Житомирщині до лікарень та дитсадків надходили небезпечні м’ясопродукти. ВІДЕО
31.01.2018 | 08:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
В чому суть закону про деокупацію?
22.01.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи мають українські ЗМІ надавати слово колишнім одіозним соратникам Януковича?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.