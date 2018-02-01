У поліції хочуть зупиняти усі автівки, аби перевіряти водіїв на стан сп’яніння. ВІДЕО

В Україні частіше стали сідати п’яними за кермо. В поліції навели вражаючу статистику. У 2017 році правоохоронці нарахували 114 тисяч випадків керування під градусом. Це на 25 відсотків більше, аніж у 2016му. Всього ж минулого року сталося 162 тисячі ДТП. П’яні водії винні майже у 6 тисяч з них. 115 людей загинули в таких аваріях. За словами поліцейських, попри те, що в 2016 році штрафи за п’яне водіння підвищили в рази – ситуація все одно залишається критичною.