У МОЗ не підтвердили випадок дифтерії у Луганській області. ВІДЕО

У Міністерстві охорони здоров’я не підтвердили випадок дифтерії на Луганщині. Зранку з’явилася інформація, що у місті Рубіжне на дифтерію захворів тридцяти однорічний чоловік. Сказали, - з 2017 року в Україні - це перший випадок! Втім, пізніше, попередні результати лабораторного дослідження, страшну інфекційну хворобу у чоловіка, не підтвердили. Подробиці у сюжеті.