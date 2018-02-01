У МОЗ не підтвердили випадок дифтерії у Луганській області. ВІДЕО
У МОЗ не підтвердили випадок дифтерії у Луганській області. ВІДЕО
У Міністерстві охорони здоров’я не підтвердили випадок дифтерії на Луганщині. Зранку з’явилася інформація, що у місті Рубіжне на дифтерію захворів тридцяти однорічний чоловік. Сказали, - з 2017 року в Україні - це перший випадок! Втім, пізніше, попередні результати лабораторного дослідження, страшну інфекційну хворобу у чоловіка, не підтвердили. Подробиці у сюжеті.
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