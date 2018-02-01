У Дніпрі поліція звільнила захоплених проти їх волі пацієнтів наркоцентру. ВІДЕО

За словами заступника начальника Шевченківського відділення поліції м. Дніпра Олександра Клешні , є оперативна інформація, що організатори цього закладу створили розгалужену мережу таких центрів у різних містах України.

«Тільки в одному будинку під Дніпром утримувалося 33 особи. Деякі з них прийшли добровільно, а 14 осіб написали до поліції заяви, що їх утримували проти волі. Завдяки вжитим заходам всі люди були звільнені. Потерпілі проживали у кімнатах на 6-8 осіб, спали на двоярусних ліжках. За їх словами, з ними щоденно проводили бесіди про шкідливість вживання алкоголю та наркотиків. Вільно виходити з будинку заборонялося. При порушенні режиму – позбавляли харчування та сну. Коштувало таке «лікування» від 5 до 7 тис. гривень щомісяця» - розповів він.

Обшук у будинку провели співробітники Шевченківського відділення поліції із залученням працівників управління «КОРД» 27 січня 2018 року. Поліція встановила 2-х організаторів, 3-х охоронців та координатора зовнішніх зв’язків, який підшуковував нових «пацієнтів». Одного з організаторів доставили до Шевченківського відділення поліції.

Слідчим відділом Шевченківського відділення поліції ведеться розслідування за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх потерпілих та інших обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області