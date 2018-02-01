У Запоріжжі СБУ взяла на хабарі одного з керівників екологічної інспекції. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного з керівників державної екологічної інспекції Запорізької області.

Оперативники спецслужби встановили, що держслужбовець організував механізм вимагання грошей з підприємців за проведення екологічного контролю товарів, які експортуються до країн Європейського Союзу.

Правоохоронці задокументували черговий факт вимагання екологом півтори тисячі доларів США від місцевого підприємця за безперешкодне проходження радіологічного та екологічного контролю при вивезенні з України металобрухту.

Співробітники СБ України затримали посадовця на робочому місці під час отримання другої частини хабара у розмірі понад шістсот американських доларів.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

За матеріалами прес-центру СБУ