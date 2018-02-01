У Києві зарізали військовослужбовця. ВІДЕО

Загинув військовослужбовець-контрактник. 22-річного хлопця вбили у одному з ресторанів Києва по вулиці Сергієнка. Відомо, що військового зарізали. У нього була перерізана шия. Таке з чоловіком зробив один із нападників, а потім зі своїми дружками втік з місця злочину.