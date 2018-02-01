Замах на депутата у Нікополі: невідомий кинув до гаража дві гранати та втік. ВІДЕО

Зухвалий замах на вбивство. У Нікополі поблизу гаражів в одному з районів стався вибух. Місцеві кажуть, почули гучний звук. В квартирах навіть вікна затремтіли. Як з’ясувалося бабахнуло біля одного з гаражів, який належить місцевому депутату – Олександру Рибакову. Детальніше – у сюжеті!