Замах на депутата у Нікополі: невідомий кинув до гаража дві гранати та втік. ВІДЕО
Замах на депутата у Нікополі: невідомий кинув до гаража дві гранати та втік. ВІДЕО
Зухвалий замах на вбивство. У Нікополі поблизу гаражів в одному з районів стався вибух. Місцеві кажуть, почули гучний звук. В квартирах навіть вікна затремтіли. Як з’ясувалося бабахнуло біля одного з гаражів, який належить місцевому депутату – Олександру Рибакову. Детальніше – у сюжеті!
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