Подробиці моторошної аварії у Києві на Броварському проспекті. ВІДЕО
Подробиці моторошної аварії у Києві на Броварському проспекті. ВІДЕО
У Києві близько сьомої ранку на Броварському проспекті сталася моторошна аварія. Спершу лоб-у-лоб легковик зіштовхнувся з бусом, а далі потрощені автівки зачепили ще кілька автівок.
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