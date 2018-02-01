У Тернопільській області чоловік вбив двох своїх родичок. ВІДЕО
У Тернопільській області чоловік вбив двох своїх родичок. ВІДЕО
Слідчі кажуть, попередньо, підозрюваний вдарив стареньку один раз обухом сокири, а свою тітку кілька разів по голові. Після подвійного вбивства пішов пиячити до сусідів.
І не лише це в огляді надзвичайних подій …
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