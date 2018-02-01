У Тернопільській області чоловік вбив двох своїх родичок. ВІДЕО

У Тернопільській області чоловік вбив двох своїх родичок. ВІДЕО

21:15 01.02.2018

Слідчі кажуть, попередньо, підозрюваний вдарив стареньку один раз обухом сокири, а свою тітку кілька разів по голові. Після подвійного вбивства пішов пиячити до сусідів.

І не лише це в огляді надзвичайних подій …

У Сумській області правоохоронці затримали «перевертня» у погонах…

У Києві затримали двох викрадачів іноземців… 

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