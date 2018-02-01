У Києві охоронці відомого супермаркету жорстоко побили чоловіка. ВІДЕО

Щосили з ноги лупцюють у голову. Так посеред дня за рогом популярно супермаркету охоронці розбираються з клієнтом. Він поцупив коробку цукерок за 280 гривень. На жаль, про долю потерпілого нічого не відомо. Очевидці зухвалих дій охоронців, поліцейських чомусь не викликали. Подробиці у сюжеті.