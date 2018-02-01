Жителька Запоріжжя відчитала заступника мера Дніпра за неприбраний сніг. ВІДЕО

Бажання їздити чистими і прибраними від снігу вулицями, змусило жінку з Запоріжжя власноруч писати чиновнику з проханням вплинути на комунальників. Із обуреною жіночкою у «месенджері» поспілкувався представник мерії. Їхнє листування не залишило байдужим жодного!

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