У Запоріжжі аби перевезти брухт до Європи із чоловіка вимагали 1 500 доларів. ВІДЕО

Судячи із вчинків, девізом його життя було: та грець з тією екологією, аби власна кишеня та брюшко не худнули. Благо, і посада дозволяла широко плести павутину хабарництва у своєму регіоні. Більше у огляді.

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