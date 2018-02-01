У Запоріжжі аби перевезти брухт до Європи із чоловіка вимагали 1 500 доларів. ВІДЕО
У Запоріжжі аби перевезти брухт до Європи із чоловіка вимагали 1 500 доларів. ВІДЕО
Судячи із вчинків, девізом його життя було: та грець з тією екологією, аби власна кишеня та брюшко не худнули. Благо, і посада дозволяла широко плести павутину хабарництва у своєму регіоні. Більше у огляді.
Також в огляді хабар.news:
У Миколаєві затримали посередника–хабарника.
Посадовців у Тернополі торгували ліцензіями.
На Київщині слідчий та державний адвокат вимагали з чоловіка хабар.
|
01.02.2018 | 23:15
|
01.02.2018 | 22:45
|
01.02.2018 | 22:15
|
01.02.2018 | 21:45
|
01.02.2018 | 21:15
|
01.02.2018 | 20:45
|
01.02.2018 | 20:16
|
01.02.2018 | 19:52
|
01.02.2018 | 13:00
|
01.02.2018 | 08:22
|
01.02.2018 | 07:00
|
01.02.2018 | 06:45
|
01.02.2018 | 06:30
|
01.02.2018 | 06:15
|
31.01.2018 | 23:15
|
31.01.2018 | 22:45
-
- 1 з 944
- ››