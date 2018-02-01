Звільненим з полону заручникам влада виплатить по 100 тисяч гривень компенсації. ВІДЕО

Окрім грошової допомоги люди отримають медичну, психологічну допомогу та житло, хто його потребує. На засіданні Кабінету міністрів про вже розроблений відповідний законодавчий акт прозвітував міністр соціальної політики Андрій Рева. Але досі відкритим питання лишається щодо документів. Кому надходитимуть виплати, кого заселятимуть у виділені для переселенців державною квартири, якщо ці люди не мають звичайнісінького папірця, який би засвідчував їх особу?!