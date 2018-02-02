У Луцьку патрульні затримали буяна, який з пістолетом ломився в чужі двері. ВІДЕО

Днями, близько 1-ої години ночі, патрульним надійшло повідомлення, що невідома особа погрожує зброєю та вибиває двері

Подія відбулась на проспекті Молоді.

На місці полісмени затримали 23-річного хлопця, в якого, за попередньою інформацією, була пневматична зброя.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Волинської області