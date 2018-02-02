У Миколаєві затримано чоловіка, який побив та пограбував співпляшника. ВІДЕО
У Миколаєві затримано чоловіка, який побив та пограбував співпляшника. ВІДЕО
До Заводського відділу поліції надійшла заява від 47–річного миколаївця про те, що його побив та пограбував товариш, а саме заволодів його мобільним телефоном.
Правоохоронці встановили обставини події та затримали в порядку ст. 208 КПК України причетного до вказаного кримінального правопорушення 40-річного раніше судимого громадянина, який зізнався у скоєному.
З’ясувалося, події розгортались по вул. Старий інвалідний хутір Заводського району Миколаєва, де постраждалий у компанії декількох чоловіків та жінки розпивали спиртні напої.
Коли всі добряче захмеліли, між потерпілим та затриманим зав'язалася суперечка – останній звинуватив заявника у тому, що декілька днів тому він нібито поцупив гроші та банківську картку у його співмешканки, й почав вимагати повернути крадене. Свої вимоги чоловік «приправив» побоями, після чого забрав з кишені його куртки засіб зв’язку та пішов, а потерпілий звернувся по допомогу до правоохоронців.
Слідчим відділенням Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 186 Кримінального Кодексу України «Грабіж». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
Наразі досудове слідство триває. Затриманому вже повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. Запобіжний захід обирається.
Правоохоронці вилучили та повернули потерпілому його майно.
За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області
|
02.02.2018 | 12:00
|
02.02.2018 | 11:40
|
02.02.2018 | 10:20
|
02.02.2018 | 09:20
|
02.02.2018 | 06:45
|
02.02.2018 | 06:31
|
01.02.2018 | 23:15
|
01.02.2018 | 22:45
|
01.02.2018 | 22:15
|
01.02.2018 | 21:45
|
01.02.2018 | 21:15
|
01.02.2018 | 20:45
|
01.02.2018 | 20:16
|
01.02.2018 | 19:52
|
01.02.2018 | 13:00
|
01.02.2018 | 08:22
-
- 1 з 944
- ››