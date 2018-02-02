У Миколаєві затримано чоловіка, який побив та пограбував співпляшника. ВІДЕО

До Заводського відділу поліції надійшла заява від 47–річного миколаївця про те, що його побив та пограбував товариш, а саме заволодів його мобільним телефоном.

Правоохоронці встановили обставини події та затримали в порядку ст. 208 КПК України причетного до вказаного кримінального правопорушення 40-річного раніше судимого громадянина, який зізнався у скоєному.

З’ясувалося, події розгортались по вул. Старий інвалідний хутір Заводського району Миколаєва, де постраждалий у компанії декількох чоловіків та жінки розпивали спиртні напої.

Коли всі добряче захмеліли, між потерпілим та затриманим зав'язалася суперечка – останній звинуватив заявника у тому, що декілька днів тому він нібито поцупив гроші та банківську картку у його співмешканки, й почав вимагати повернути крадене. Свої вимоги чоловік «приправив» побоями, після чого забрав з кишені його куртки засіб зв’язку та пішов, а потерпілий звернувся по допомогу до правоохоронців.

Слідчим відділенням Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 186 Кримінального Кодексу України «Грабіж». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Наразі досудове слідство триває. Затриманому вже повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. Запобіжний захід обирається.

Правоохоронці вилучили та повернули потерпілому його майно.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області