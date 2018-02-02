На Буковині неповнолітній за кермом насмерть збив людину. ВІДЕО

Працівники поліції з’ясовують обставини трагічної ДТП.

Підлітку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася днями, близько 10-тої години, у селищі міського типу Неполоківцях Кіцманського району. Керуючи автомобілем «Фольксваген Кадді», 16-річний місцевий житель допустив наїзд на свого 31-річного односельця. Зі слів підлітка, чоловік раптово вибіг на дорогу.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці події. Зважаючи на вік юного шофера, іномаркою він керував без водійського посвідчення. Працівники поліції встановили, що автомобіль належить батькам хлопця.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області