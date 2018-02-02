У Запоріжжі активісти зірвали проросійську акцію. ВІДЕО
У Запоріжжі активісти зірвали проросійську акцію. ВІДЕО
Вранці близько 20 містян зібралися біля Алеї Слави у Запоріжжі, аби покласти квіти до пам’ятника полеглим воїнам Другої світової. Серед учасників акції переважно були пенсіонери. Разом з тим паралельно ході пенсіонерів на вулицю вийшли місцеві активісти. Декілька сотень людей закликали, не насаджувати у місті так званий «руский мир». Більше інформації у сюжеті!
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