У Запоріжжі активісти зірвали проросійську акцію. ВІДЕО

Вранці близько 20 містян зібралися біля Алеї Слави у Запоріжжі, аби покласти квіти до пам’ятника полеглим воїнам Другої світової. Серед учасників акції переважно були пенсіонери. Разом з тим паралельно ході пенсіонерів на вулицю вийшли місцеві активісти. Декілька сотень людей закликали, не насаджувати у місті так званий «руский мир». Більше інформації у сюжеті!