«Квазар» спростувала звинувачення у фінансуванні «ЛДНР» через криптовалюти. ВІДЕО

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос на всю Україну заявив, що на київському підприємстві «Квазар» добували криптовалюту для бойовиків так званих «ЛДНР». Та пізніше з’ясувалося, не все так однозначно, як одразу розповіли. Виявилося, що обшуки проходили в орендарів приміщень заводу «Квазар».