«Квазар» спростувала звинувачення у фінансуванні «ЛДНР» через криптовалюти. ВІДЕО

«Квазар» спростувала звинувачення у фінансуванні «ЛДНР» через криптовалюти. ВІДЕО

20:15 02.02.2018

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос на всю Україну заявив, що на київському підприємстві «Квазар» добували криптовалюту для бойовиків так званих «ЛДНР». Та пізніше з’ясувалося, не все так однозначно, як одразу розповіли. Виявилося, що обшуки проходили в орендарів приміщень заводу «Квазар». 

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