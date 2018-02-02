У Чернівецькій області підліток за кермом збив людину. Пішохід загинув. ВІДЕО
У Чернівецькій області підліток за кермом збив людину. Пішохід загинув. ВІДЕО
Все почалося тоді, коли 16-річний хлопець вирішив сісти за кермо автівки своїх батьків. Це рішння стало фатальним для односельця підлітка – 31-річного чоловіка.
І не лише це в огляді ДТП…
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