У Чернівецькій області підліток за кермом збив людину. Пішохід загинув. ВІДЕО

Все почалося тоді, коли 16-річний хлопець вирішив сісти за кермо автівки своїх батьків. Це рішння стало фатальним для односельця підлітка – 31-річного чоловіка.

І не лише це в огляді ДТП…

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