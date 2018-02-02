В Україні у незаконних реабілітаційних центрах катують та знущаються над людьми. ВІДЕО

Проблема алкогольної залежності для України завжди стояла гостро. Наркоманія так само. Звичайно, держава може запропонувати цим людям допомогу, але вона вкрай рідко допомагає і полягає переважно в заміні одних наркотиків на інші, дещо слабші. Експерти кажуть, що в державних структурах не виділяється стільки коштів, аби можна було пролікувати всіх накро- та алкозалежних. А цим становищем користуються інші…ті, хто відкривають так звані реабілітаційні центри…