У Дніпрі посеред білого дня загорілась лікарня. ВІДЕО
У Дніпрі посеред білого дня загорілась лікарня. ВІДЕО
Почалось усе з того, що люди відчули характерний запах диму, а потім помітили, що зайнявся четвертий поверх лікарні. Горіло все, – простінки, перекриття… Загалом – 20 квадратних метрів були охоплені язиками полум’я.
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