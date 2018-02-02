У Дніпрі посеред білого дня загорілась лікарня. ВІДЕО

Почалось усе з того, що люди відчули характерний запах диму, а потім помітили, що зайнявся четвертий поверх лікарні. Горіло все, – простінки, перекриття… Загалом – 20 квадратних метрів були охоплені язиками полум’я.

І не тільки це…також в огляді надзвичайних подій дивіться:

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