Трагедія в дитячому таборі: інспектора ДСНС підозрюють у службовій недбалості. ВІДЕО

Нові подробиці трагедії в дитячому таборі «Вікторія» в Одесі. Одному з провідних інспекторів підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій прокуратура оголосила про підозру. Службовець неодноразово виявляв порушення пожежної безпеки, складав акти та протоколи про адміністративне правопорушення. Однак ні разу не підготував матеріали з приводу зупинення роботи самого табору. На часі суд відсторонив інспектора від роботи, його підозрюють у службовій недбалості.

Нагадаємо, 16 вересня минулого року у дитячому таборі «Вікторія» в Одесі загорілась двоповерхова дерев’яна будівля. Внаслідок пожежі загинуло троє дітей.