На Рівненщині 12-ти річна дівчинка витягла з крижаної води подругу. ВІДЕО

Водойма вже нібито добряче замерзла, тож дівчата сміливо стали на лід та почали скобзатись. Та в одну мить менша Ліля провалилась під лід. Навколо не було нікого, кликати на допомогу не було сенсу. Тож 12-ти річна Христина кинулась на допомогу сама.

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