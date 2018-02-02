На Рівненщині 12-ти річна дівчинка витягла з крижаної води подругу. ВІДЕО
На Рівненщині 12-ти річна дівчинка витягла з крижаної води подругу. ВІДЕО
Водойма вже нібито добряче замерзла, тож дівчата сміливо стали на лід та почали скобзатись. Та в одну мить менша Ліля провалилась під лід. Навколо не було нікого, кликати на допомогу не було сенсу. Тож 12-ти річна Христина кинулась на допомогу сама.
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