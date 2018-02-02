У Києві громадяни намагаються відстояти свої права на квартири. ВІДЕО

Вклали гроші, а в результаті ні їх, ні квартири, ні забудовника. У Києві на проспекті Правди громадяни намагаються відстояти свої права на квартири, в будівництво яких вклали чималі гроші – не менше 300 тисяч гривень з кожного. Ще у 2015 році будинок обіцяли здати в експлуатацію. Та спочатку будівництво призупинилось, а згодом на цю землю й саму забудову наклали арешт. Через деякий час вкладники лише спостерігали, як змінюються назви їхнього жилого комплексу – Синьоозерний, Виноградний… Та почали бити на сполох, коли побачили, що з території стрімко вивозиться техніка та будівельні матеріали…