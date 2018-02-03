У Харкові затримали нападника на лотерейний заклад. ВІДЕО
У Харкові затримали нападника на лотерейний заклад. ВІДЕО
Безробітний 23-річний харків’янин під загрозою застосування предмета, схожого на пістолет, заволодів грошима з каси в сумі 4 200 гривень.
Про подію до чергової частини Основ'янського відділу поліції 25 січня о 08.10 повідомив представник закладу, розташованого на вулиці Одеська. Він розповів, що невідомий цілу ніч знаходився в приміщенні лотереї, робив ставки, вживав спиртні напої, після чого заволодів грошима.
Як розповів начальник Основ'янського відділу поліції Ігор Колинько, в ході проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів оперативники Управління карного розшуку спільно із працівниками Основ'янського ВП викрили у скоєнні злочину 23-річного чоловіка та затримали його.
Виявилося, що зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Зараз зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Він утримується в ізоляторі тимчасового тримання.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області
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