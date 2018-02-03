Київські таксисти звинувачують патрульних у вимаганні. ВІДЕО
Київські таксисти звинувачують патрульних у вимаганні. ВІДЕО
«Якщо хочеш порішать, то рішаємо - 8 тисяч!» Цю фразу з вуст патрульних поліцейських почув таксист. Він працює у Києві.
Каже, - патрульні вимагали гроші за те, що він не захотів їхати на наркологічну експертизу. Редакція «Магнолії-ТВ» можливо б і не звернула увагу на цю історію, якби зі схожим випадком, до нас не звернувся ще один таксист з Києва. Подробиці у сюжеті.
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