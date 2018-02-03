Поліцейські обманули журналістів аби впіймати замовницю вбивства. ВІДЕО

Масштабна та тривала спецоперація, яка закінчилася арештом замовниці вбивства. На 2 місяці суд відправив у СІЗО жінку, яка замовила кіллеру вбити свого колишнього зятя за 10 тисяч доларів. Основна умова – смерть зятя повинна бути природньою…