Поліцейські обманули журналістів аби впіймати замовницю вбивства. ВІДЕО
Поліцейські обманули журналістів аби впіймати замовницю вбивства. ВІДЕО
Масштабна та тривала спецоперація, яка закінчилася арештом замовниці вбивства. На 2 місяці суд відправив у СІЗО жінку, яка замовила кіллеру вбити свого колишнього зятя за 10 тисяч доларів. Основна умова – смерть зятя повинна бути природньою…
|
03.02.2018 | 23:00
|
03.02.2018 | 23:00
|
03.02.2018 | 22:30
|
03.02.2018 | 21:45
|
03.02.2018 | 21:30
|
03.02.2018 | 21:00
|
03.02.2018 | 20:30
|
03.02.2018 | 20:00
|
03.02.2018 | 19:45
|
03.02.2018 | 19:00
|
03.02.2018 | 08:01
|
02.02.2018 | 23:15
|
02.02.2018 | 22:45
|
02.02.2018 | 22:15
|
02.02.2018 | 21:45
|
02.02.2018 | 21:15
-
- 1 з 946
- ››