Закон про «Національні дружини» слід скорегувати – Юрій Луценко. ВІДЕО

Вслід за міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, свою позицію щодо національних дружин висловив і генпрокурор Юрій Луценко. Нагадаємо, 28 січня понад 600 учасників цього громадського формування присягнули на вірність і служіння українському народу. Однак багатьох людей утвердження національних дружин тільки стривожило та викликало безліч запитань. Аби в майбутньому уникнути суперечностей генпрокурор запропонував точніше скорегувати закон щодо нацдружин.