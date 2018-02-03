Закон про «Національні дружини» слід скорегувати – Юрій Луценко. ВІДЕО

Закон про «Національні дружини» слід скорегувати – Юрій Луценко. ВІДЕО

19:45 03.02.2018

Вслід за міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, свою позицію щодо національних дружин висловив і генпрокурор Юрій Луценко. Нагадаємо, 28 січня понад 600 учасників цього громадського формування присягнули на вірність і служіння українському народу. Однак багатьох людей утвердження національних дружин тільки стривожило та викликало безліч запитань. Аби в майбутньому уникнути суперечностей генпрокурор запропонував точніше скорегувати закон щодо нацдружин.

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