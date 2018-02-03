У Тернопільській області перекинулася фура з продуктами. ВІДЕО
У Тернопільській області перекинулася фура з продуктами. ВІДЕО
У Тернопільській області фура MAN злетіла з дороги і врізалася в дерево. Попередньо, водій вантажівки не впорався з керуванням.
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03.02.2018 | 23:00
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